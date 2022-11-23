В Дагестане отправили в оставку вице-премьера Ризвана Газимагомедова

Махачкала, , 08:57 — REGNUM В правительстве Дагестана произошли кадровые изменения. С должности заместителя председателя правительства уволен Ризван Газимагомедов. Его отставку по собственному желанию принял глава республики Сергей Меликов.

Отставка

«Освободить Газимагомедова Ризвана Казимовича от должности заместителя председателя правительства Республики Дагестан по собственному желанию», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы республики.

Напомним, Ризван Газимагомедов был назначен вице-премьером в феврале 2022 года. В его послужном списке есть годы работы в должности министра промышленности и энергетики Дагестана, советника министра РФ по делам Северного Кавказа. Ризван Газимагомедов профессор кафедры мировой экономики Дагестанского госуниверситета.