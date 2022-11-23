SpaceX сообщила об успешном выводе на орбиту европейского спутника связи Eutelsat 10B

Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Европейский спутник связи Eutelsat 10B успешно выведен на орбиту с помощью ракеты Falcon 9. Об этом сообщили 23 ноября в американской компании-разработчике носителя SpaceX.

Запуск ракеты Falcon 9 SpaceX-Imagery

«Спутник Eutelsat 10B успешно развёрнут на орбите. Запуск успешный», ― говорится в сообщении компании в соцсети.

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Уточняется, что запуск ракеты был осуществлён 22 ноября в 21:57 по времени Восточного побережья США (в 05:57 мск 23 ноября) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через 35 минут после старта спутник отделился от второй ступени ракеты-носителя и начал самостоятельный полёт.

В компании также отметили, что SpaceX впервые запустила миссию при 10% прогнозируемой вероятности благоприятных погодных условий для старта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре американская компания SpaceX успешно запустила тяжёлую ракету-носитель Falcon 9 с партией спутников Starlink. Запуск 51 спутника был осуществлён с базы Космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния).