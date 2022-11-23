NYT: 80% деталей в иранских беспилотниках произведены в США

Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Иран при создании ударных беспилотников применяет компоненты, произведённые в Европе и США, хотя это запрещено санкциями. Об этом газета The New York Times сообщает со ссылкой на исследовательские данные организации Conflict Armament Research.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы публикации утверждают, что иранские дроны используют российские военные в ходе боевых действий на территории б. УССР. Компоненты этих аппаратов «эксклюзивно производятся компаниями со штаб-квартирами в Соединенных Штатах, Европе и Азии».

Исследования показали, что три модели беспилотников состоят из более чем 500 элементов, изготовленных 70 производителями в 13 странах мира. При этом 82% компонентов произведены в США.

При производстве одного из дронов, якобы захваченных на территории б. УССР, использовались датированные маем технологии. Большинство запчастей произведены в 2020–2021 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны утверждают, что Иран снабжает Россию беспилотниками, которые используются в боях. В Москве и Тегеране эти обвинения отвергают.

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