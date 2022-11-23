Якутск, 23 ноября 2022, 08:54 — REGNUM Частично принадлежащая жене главы Якутии Людмиле Николаевой алмазодобывающая компания обнаружила огромные запасы драгоценных камней. Разведочный потенциал «АЛМАР-Алмазы Арктики» оценили в 100 млн карат, жене главы республики принадлежит 32,37% компании, сообщило ИА SakhaDay.
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Предварительно запасы алмазов на месторождении, которое будет разрабатывать «АЛМАР», оценивались в 19,2 млн карат. То, что под россыпными скоплениями драгоценных камней есть коренное месторождение, выяснилось позже, во время геологоразведочных работ.
Запасы «АЛМАРа» оценивала компания «Алмазы Анабара», её услуги стоили 320 млн рублей, в том числе 250 млн рублей внесли акционеры. Организация добычи алмазов на месторождении предварительно оценивается в 3 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, долю в компании «АЛМАР — алмазы Арктики» Людмила Николаева получила весной 2021 года. Она является председателем совета директоров компании.