Якутск, 23 ноября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Частично принадлежащая жене главы Якутии Людмиле Николаевой алмазодобывающая компания будет разрабатывать месторождение с разведывательным потенциалам в 100 млн карат драгоценных камней. Жене главы республики принадлежит 32,37% компании, сообщило ИА SakhaDay.

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Предварительно запасы алмазов на месторождении, которое будет разрабатывать «АЛМАР», оценивались в 19,2 млн карат.

Запасы «АЛМАРа» оценивала компания «Алмазы Анабара», её услуги стоили 320 млн рублей, в том числе 250 млн рублей внесли акционеры. Организация добычи алмазов на месторождении предварительно оценивается в 3 млрд рублей.

«Результаты геологоразведочных работ показали существенный рост минеральных ресурсов компании по сравнению с предварительными оценками. На Беенчиме рост прогнозных ресурсов превысил предыдущие оценки, а уровень изученности участка позволил одну треть перевести в запасы. На Хатыстах превышение очень существенное. А перспектива наличия коренного месторождения на Хатыстах скорректировала наши дальнейшие планы на геологоразведку по этому участку», — отметил гендиректор АЛМАР Андрей Карху.

Как сообщало ИА REGNUM, долю в компании «АЛМАР — алмазы Арктики» Людмила Николаева получила весной 2021 года. Она является председателем совета директоров компании.