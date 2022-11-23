При взрыве на автобусной станции в Иерусалиме пострадали не менее десяти человек

Иерусалим, , 08:48 — REGNUM На центральной автобусной станции в Иерусалиме прогремел взрыв, в результате чего пострадали не менее десяти человек. Об этом 23 ноября сообщает израильский портал «Walla!».

Взрыв U.S. Navy

«Около десяти человек получили ранения в результате взрыва на автобусной остановке на въезде в Иерусалим», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прибывшие на место взрыва медицинские бригады оказывают помощь пострадавшим, один из которых находится в критическом состоянии и ещё один пострадал серьёзно.

Кроме того, отмечается, что сотрудники служб безопасности в данный момент ведут расследование причин произошедшего.

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