Киев, 23 ноября 2022, 08:47 — REGNUM На территории бывш. УССР развернули пункты оказания базовых услуг на случай длительных перебоев со светом. Об этом сообщил 23 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский.
Он рассказал, что на подконтрольной Киеву территории открыли свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг. Пункты будут работать в бесплатном и круглосуточном режиме при администрациях, школах и зданиях МЧС. Жителей проинформируют, где находятся ближайшие отделения банков, автозаправки, а также аптеки и магазины. В пунктах услуг будут доступны вода, свет, мобильная связь и интернет.