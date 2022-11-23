Киев, 23 ноября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. На территории бывш. УССР развернули пункты оказания базовых услуг на случай длительных перебоев со светом. Об этом сообщил 23 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Он рассказал, что на подконтрольной Киеву территории открыли свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг. Пункты будут работать в бесплатном и круглосуточном режиме при администрациях, школах и зданиях МЧС. Жителей проинформируют, где находятся ближайшие отделения банков, автозаправки, а также аптеки и магазины. В пунктах услуг будут доступны вода, свет, мобильная связь и интернет.