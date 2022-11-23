Сеул, 23 ноября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В октябре 2022 года по Южной Корее мигрировали 456 тыс. человек, что на 15,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, показатель за октябрь является самым низким с 1974 года. Спад внутренней миграции наблюдается на протяжении 22 месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что спад показателя связан с сокращением числа молодых людей, которые часто меняют место жительства, а также сокращением количества сделок купли-продажи недвижимости из-за роста ставок и ужесточения правил кредитования.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (6436 человек), провинции Кёнсан-Намдо (1130 человек), Пусане (818 человек). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (4619 человек), провинции Чхунчхон-Намдо (1756 человек) и Инчхоне (2506 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 10,5%, что на 1,9% меньше по сравнению с октябрем 2021 года.