Еврокомиссия предложила ограничить цену на газ отметкой в $3000 за 1 тыс. кубометров

Брюссель, , 08:46 — REGNUM Механизм для защиты компаний и семей в ЕС от резких скачков цен на газ в условиях энергетического кризиса разработала Еврокомиссия (ЕК). Предлагается установить потолок цен на энергоноситель на уровне $3000 за тысячу кубометров, что соответствует €275 за МВт·ч, говорится в заявлении на сайте ЕК.

Газопровод Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Новый механизм направлен на снижение волатильности на европейских газовых рынках при одновременном обеспечении безопасности поставок газа», — отметили в ЕК.

В ЕК разъяснили, что предлагаемый инструмент включает потолок страховой цены в размере €275. Это касается ближайшего фьючерсного контракта на виртуальном хабе TTF, но не внебиржевого рынка.

Автоматический запуск механизма произойдёт при выполнении двух условий. Во-первых, если цена на бирже TTF будет на протяжении двух недель превышать отметку в €275 за МВт·ч. Во-вторых, если цены на газ будут выше стоимости СПГ на €58 на протяжении десяти дней.

При выполнении этих условий заработает механизм коррекции цены. Заявки на деривативы TTF с ближайшим месяцем, превышающие «потолок безопасности», приниматься не будут. Механизм может начать действовать с 1 января 2023 года.

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