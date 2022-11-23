Глава ДНР поблагодарил строителей из Самарской области за помощь в восстановлении Донбасса

Самара, , 08:48 — REGNUM Качество выполненного самарцами ремонта объектов социальной инфраструктуры в городе Снежное Донецкой Народной Республики (ДНР) оценили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт школы Http://www.bryanskobl.ru

«Ту работу, которую самарские строители выполнили в такой короткий срок, оценю так — супер и отлично! Строители такие замечательные, классные ребята, все наши пожелания учли. Огромное спасибо! Обновленное здание школы стало уютным, светлым, теплым, ярким — ребятам радостно учиться», — приводит пресс-служба слова директора школы №6 Галины Наквасиной.

Азаров заверил, что Самарская область будет и дальше помогать школам города Снежного.

«Я рад слышать добрые слова, в первую очередь, в адрес строителей, которые приводили школу в порядок. Очень рад, что все получилось», — сообщил он.

Отмечается, что в ходе капитального ремонта средней школы № 6 было организовано новое пространство для школьного музея. Азаров осмотрел новый музей и передал в подарок модель легендарного самолета ИЛ-2, который в годы Великой Отечественной войны изготавливался в Куйбышеве.

Сообщается, что самарские строители также обновили школу №4, в которой ранее протекала кровля, не работал спортзал, четвертый этаж находился в аварийном состоянии. В ходе осмотра школьного музея выяснилось, что в нем не хватает мебели.

Азаров поручил чиновникам Самарской области проработать вопрос обеспечения всех школьных музеев Снежного специализированными стеллажами, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2022 году был проведен капитальный ремонт и средней школы №8 города Снежное.

Сообщается, что местные жители обратились к главе Самарской области с просьбой отремонтировать и школу №1, которая является самой большой в городе.

«Капитальный ремонт школы №1 — в дальнейших планах помощи Самарской области братскому городу. Но уже сейчас к новому учебному году в школу поставлены новая мебель и набор ноутбуков, новые учебники и дневники для всех детей, методические пособия и рабочие тетради для ребят с ограниченными возможностями здоровья, все первоклассники получили рюкзаки с канцелярскими принадлежностями», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2022 году благодаря поддержке Самарской области, работе самарских строителей, помощи меценатов, жителей региона в Снежном было отремонтировано 82 объекта ЖКХ, социальной и образовательной инфраструктуры.

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил главу Самарской области, жителей региона за помощь в восстановлении мирной жизни на Донбассе.

«Жители Снежного относятся с благодарностью ко всему, что делает Самарская область. Это новая жизнь, новый виток жизни, это новый этап. Десятилетиями не уделялось внимания объектам социальной сферы, не уделялось внимание не то что капитальному, даже текущему ремонту. Сейчас школы, больницы, спортивные площадки приходят в должный современный вид», — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что Донецкая Народная Республика теперь является субъектов Российской Федерации, поэтому здесь нужно выйти на уровень остальных субъектов.

«Естественно, это процесс, который невозможно было бы завершить за один год. Поэтому уже есть программа на три года. Донбасс в долгу не останется. Нам немножко встать, отряхнуться от того, что наделала война, от того, что наделало безвременье, когда здесь была [киевская власть]. А дальше работать и трудиться на благо нашей большой Родины», — сообщил он.

Сообщается, что сейчас идет совместная работа с главой ДНР Денисом Пушилиным и администрацией города Снежное по формированию объемов помощи городу на 2023 год.