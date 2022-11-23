Ереван, 23 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Ереван для участия в заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Defense.gov Николай Патрушев

Также Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел и в заседании Совета министров обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в саммите ОДКБ примет участие президент России Владимир Путин и проведет встречу с президентом Армении Николом Пашиняном.

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