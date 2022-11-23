Трамп призвал к перевыборам на фоне «бесчестного» голосования в Конгресс
Экс-президент США Трамп призвал к перевыборам по итогам «бесчестного» голосования в конгресс
Вашингтон,
23 ноября 2022, 08:41 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп призвал провести перевыборы на фоне «бесчестного» голосования в конгресс, по крайней мере, в одном из штатов.
«Голосование было бесчестным… им следовало как минимум провести перевыборы в Аризоне», — написал Трамп в своей соцсети Truth.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых республиканцы показали умеренные результаты.
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США — федеративное государство с административным делением. Включает 50 штатов и один федеральный округ.
Государственные полномочия в США разделены между федеральным правительством и штатами. Федеральное правительство делится на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Конгресс осуществляет государственную власть и состоит из двух палат — Палаты представителей и Сената.
Президент США является главой исполнительной ветви власти, Верховный суд — высший судебный орган в стране. Две основные партии США — республиканская и демократическая. Действующий президент Дональд Трамп — республиканец. Его предшественник Барак Обама — представитель демократической партии.