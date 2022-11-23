Вашингтон, 23 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп призвал провести перевыборы на фоне «бесчестного» голосования в Конгресс, по крайней мере в одном из штатов.

Gage Skidmore Трамп

«Голосование было бесчестным… им следовало как минимум провести перевыборы в Аризоне», — написал Трамп в своей соцсети Truth.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых республиканцы показали умеренные результаты.

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