Трамп призвал к перевыборам на фоне «бесчестного» голосования в Конгресс
Экс-президент США Трамп призвал к перевыборам по итогам «бесчестного» голосования в Конгресс
Вашингтон, 23 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп призвал провести перевыборы на фоне «бесчестного» голосования в Конгресс, по крайней мере в одном из штатов.
Gage Skidmore
Трамп
«Голосование было бесчестным… им следовало как минимум провести перевыборы в Аризоне», — написал Трамп в своей соцсети Truth.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых республиканцы показали умеренные результаты.
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