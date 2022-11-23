История вопроса

За первые пять месяцев 2022 года в США были зафиксированы по крайней мере 215 расстрелов. Согласно данным Gun Violence Archive, в 10 случаях погибли четыре и более человека,. Для сравнения, за 2021 год в США было зарегистрировано 693 массовых расстрела, 28 из которых насчитывали четыре и более смертельных исходов.



Споры об ужесточении оружейных законов в Штатах усилились после трех крупных расстрелов в мае и июне 2022 года.



В результате стрельбы в супермаркете в Буффало 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. При этом стрелявший 18-летний подросток перед преступлением подготовил манифест, излагающий расистскую теорию заговора о «Великом замещении», разговоры о котором популярны среди белых националистов.



24 мая, другой 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. После этого демократы — губернаторы и сенаторы — по всей стране обратились к Конгрессу и своим законодательным органам с настоятельной просьбой принять ограничения на огнестрельное оружие. Республиканцы в основном призывали к усилению мер по охране психического здоровья и защите школ, например, увеличению количества охранников.



1 июня в американском городе Талса, штат Оклахома, мужчина проник в больницу с винтовкой и пистолетом, убив четырех человек и ранив еще несколько. Затем он покончил с собой.



Президент США Джо Байден от Демократической партии призвал бороться с оружейным лобби, однако заявил, что принимать конкретные законы должен Конгресс. При этом в Конгрессе все предложения по противодействию расстрелам от Республиканской и Демократической партии взаимно блокируются, так как политики не могут договориться по поводу конкретных мер.

