Вирджиния, США, 23 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Администрация американского города Чесапик (штат Вирджиния) сообщила о гибели преступника, устроившего стрельбу в магазине Walmart.

Geoffrey Fairchild Стрельба

«Полиция Чесапика подтверждает инцидент со стрельбой в Walmart, в результате которого есть жертвы. Стрелявший мертв», — говорится в информации, опубликованной на странице в Twitter администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в результате стрельбы погибли «не более десяти человек». Происшествие случилось внутри магазина Walmart в штате Вирджиния в США.