Посольство России соболезнует близким погибших в Индонезии
Российское посольство выразило соболезнования близким погибших в Индонезии из-за землетрясения
Джакарта,
23 ноября 2022, 08:40 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии выразило соболезнования близким погибших в результате землетрясения, сообщает российское представительство в официальном Telegram-канале.
Российское посольство. Джакарта
Chris Woodrich
«Посольство выражает соболезнования и глубокое сочувствие родным и близким погибших в результате трагедии землетрясения в провинции Западная Ява. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении российского посольства.
Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что 268 человек погибли из-за землетрясения.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян связался по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо, чтобы выразить соболезнования в связи с катастрофическим землетрясением в Чианджуре.
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История вопроса
Отношения Индонезии и СССР были дружественными. Дипломатические отношения с Российской Федерацией как правопреемницей СССР были подтверждены Индонезией 28 декабря 1991 года.
Двусторонние контакты активизировались после подписания 21 апреля 2003 года «Декларации об основах дружественных и партнерских отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезией в XXI веке». Декларация была подписана во время визита президента Индонезии Мегавати Сукарнопутри в Россию.
Главы государств и высокопоставленные должностные лица обеих стран регулярно совершают встречи, в том числе на полях международных саммитов, в ходе которых обсуждают перспективы сотрудничества и заключают соответствующие соглашения.
Контакты между двумя странами поддерживаются на уровне глав государств, внешнеполитических ведомств, парламентов, развиваются межрегиональные обмены.
Работает Российско-Индонезийская Совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству (МПК), Деловой совет по сотрудничеству с Индонезией. Товарооборот между двумя странами в последние годы превышает три миллиарда долларов.
Развивается сотрудничество в области аэрокосмических технологий и обороны, инфраструктурных и энергетических проектов. Взаимно проводятся дни и фестивали культуры. Для студентов из Индонезии в российских ВУЗах выделены бюджетные места. С 2015 года для граждан России для въезда в Индонезию до 30 дней не требуется виза.