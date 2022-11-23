Джакарта, 23 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Индонезии выразило соболезнования близким погибших в результате землетрясения, сообщает российское представительство в официальном Telegram-канале.

Chris Woodrich Российское посольство. Джакарта

«Посольство выражает соболезнования и глубокое сочувствие родным и близким погибших в результате трагедии землетрясения в провинции Западная Ява. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении российского посольства.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что 268 человек погибли из-за землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян связался по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо, чтобы выразить соболезнования в связи с катастрофическим землетрясением в Чианджуре.