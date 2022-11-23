Ставрополь, 23 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. ГИБДД Ставрополья обратилась к водителям Левокумского округа с просьбой не выезжать без особой нужды на трассу «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск - Минеральные Воды» из-за сильного тумана. Видимость на автодороге вечером 22 ноября не превышала десяти метров.

Туман

«Автоинспекторы Левокумского округа просят по возможности отказаться от поездок по автодороге «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск - Минеральные Воды». Из-за опустившегося тумана видимость не более десяти метров», — сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Туман затрудняет движение и по ряду других направлений в Ставропольском крае. Так, накануне вечером, 22 ноября, Госавтоинспекция опубликовала в своем телеграм-канале предупреждение о сильном тумане в Пятигорске, Железноводске, Нефтекумском и Андроповском округах, где видимость не превышала 50 метров.

Как предупредили в Гидрометцентре СКФО, ночью и утром 23 ноября в Ставропольском крае ожидается небольшой и умеренный дождь, местами туман.