Лондон, 23 ноября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Правила голосования на музыкальном конкурсе «Евровидение-2023» изменил организатор мероприятия — Европейский вещательный союз (ЕВС). Об этом 22 ноября сообщается на сайте организаторов конкурса.

Евровидение

В заявлении ЕВС по поводу изменения правил указывается, что причиной такого решения стали беспрецедентные нарушения в ходе голосования на конкурсе в 2022 году. Отмечается, что был выявлен сговор жюри конкурса.

ЕВС создал рабочую группу, которая рассмотрит возможные способы защиты честного голосования. Уточняется, что в 2023 году определять финалистов конкурса будут исключительно зрители. Профессиональное жюри будет допущено до судейства лишь на завершающем этапе. Кроме того, впервые в истории конкурса принять участие в голосовании смогут зрители из тех стран, которые не будут участвовать в конкурсной программе.

«Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут проголосовать через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны», — отмечается в заявлении организаторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские зрители могут получить право голосования на конкурсе «Евровидение-2023». Отдельного заявления по России, которую отстранили от конкурса в 2022 году, не было.