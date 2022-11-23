Севастополь, 23 ноября 2022, 08:36 — REGNUM Киевские боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Балаклавскую теплоэлектростанцию (ТЭС). Об этом 23 ноября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
«Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут», ― написал Развозжаев в телеграм-канале.
Он добавил, что попытки киевского режима провалились. По его словам, два беспилотники ВСУ были сбиты при попытке подлёта к Балаклавской ТЭС.
Развожаев также сообщил, что атаки ещё трёх беспилотников были отражены над акваторией Севастополя.
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«Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо», ― подчеркнул губернатор Севастополя, добавив, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе до 27 ноября продлено действие жёлтого уровня террористической опасности.
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