В Севастополе пресекли попытки беспилотников ВСУ атаковать Балкавскую ТЭС

Севастополь, , 08:36 — REGNUM Киевские боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Балаклавскую теплоэлектростанцию (ТЭС). Об этом 23 ноября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Беспилотник Don Ramey Logan

«Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут», ― написал Развозжаев в телеграм-канале.

Он добавил, что попытки киевского режима провалились. По его словам, два беспилотники ВСУ были сбиты при попытке подлёта к Балаклавской ТЭС.

Развожаев также сообщил, что атаки ещё трёх беспилотников были отражены над акваторией Севастополя.

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«Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо», ― подчеркнул губернатор Севастополя, добавив, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе до 27 ноября продлено действие жёлтого уровня террористической опасности.

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