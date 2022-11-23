Севастополь, 23 ноября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Целью новой атаки киевских нацистов и использованием беспилотников в Севастополе являлась Балаклавская ТЭС. Об этом 23 ноября сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своём телеграм-канале.

(сс) Lars_Nissen_Photoart Беспилотник

«При попытке подлёта к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника. [Киевские нацисты] опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС», — написал он в своём сообщении.

Также севастопольский губернатор уточнил, что эта атака, как предполагается, была приурочена руководством боевиков ВСУ к организованному ими семь лет назад теракту, когда они подорвали линию электропередачи в Херсонской области и из-за этого Крым и Севастополь оказались полностью без электричества.

Кроме того, Развозжаев указал, что в результате попытки атаки дронов вооружённых киевских формирований нет пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ещё до начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР власти Германии считали самым лучшим вариантом быстрое поражение Киева.