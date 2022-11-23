В США неизвестный открыл стрельбу в магазине
В американском штате Виргиния произошла стрельба в магазине
Вашингтон,
23 ноября 2022, 08:32 — REGNUM В городе Чесапик в американском штате Виргиния в магазине Walmart произошла стрельба, есть погибшие и раненые, сообщает телеканал WAVY-TV со ссылкой на полицию.
Стрельба в США
Скриншот страницы ntv.ru
По данным полиции, стрелявший, предположительно, мертв. Звонок с сообщением о стрельбе поступил 22 ноября в 22:12 (06:12 мск 23 ноября).
Информации о точном количестве погибших нет.
История вопроса
Право на владение оружием в США считается одной из фундаментальных гражданских свобод. Оно гарантируется второй поправкой к Конституции США, входящей в так называемый Билль о правах, принятый в 1791 году. Предполагается, что оружие нужно гражданам для самообороны.
Граждане США могут владеть практически любыми видами вооружений, кроме оружия массового поражения, крупнокалиберной артиллерии, некоторых видов ракет и оружия, не обнаруживаемого металлодетекторами. Американское законодательство в этом вопросе самое либеральное в мире.
Законодательство о приобретении оружия своё в каждом штате. Различия касаются порядка приобретения оружия и возможности или невозможности открытого его ношения. В одних штатах оружие продаётся свободно, в других нужно получать разрешение в заявительном порядке, в третьих – в разрешении могут отказать в некоторых оговоренных в законе случаях. Ограничение по возрасту – от 18 до 21 года в зависимости от штата и вида оружия. Иностранные граждане, имеющие право постоянного проживания в США, могут владеть оружием на общих основаниях.
По статистике во владении граждан США имеются около 230 миллионов единиц ручного огнестрельного оружия, то есть, в среднем по четыре единицы на семью. Около 2,8 миллиона человек являются членами Национальной стрелковой ассоциации (NRA), которая связана с производителями оружия и стоит на страже права на владение им.
По опросам, которые обычно проводятся после громких преступлений с применением оружия, около половины американцев выступают за ужесточение законодательства об оружии. Но статистика по разным штатам показывает, что корреляции между более жёстким законодательством и меньшим количеством преступлений с его применением нет. Даже полиция поддерживает мнение, что наличие у граждан огнестрельного оружия во многих случаях помогает предотвращать преступления.