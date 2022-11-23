Вашингтон, 23 ноября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В городе Чесапик в американском штате Виргиния в магазине Walmart произошла стрельба, есть погибшие и раненые, сообщает телеканал WAVY-TV со ссылкой на полицию.

Скриншот страницы ntv.ru Стрельба в США

По данным полиции, стрелявший, предположительно, мертв. Звонок с сообщением о стрельбе поступил 22 ноября в 22:12 (06:12 мск 23 ноября).

Информации о точном количестве погибших нет.