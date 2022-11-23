Вирджиния, США, , 08:32 — REGNUM При стрельбе в магазине Walmart в американском штате Вирджиния погибли примерно десять человек. Об этом 23 ноября сообщает телеканал WAVY-TV.

Стрельба Lisa Roe

Журналисты приводят информацию, полученную от представителя полиции. Он рассказал, что в результате происшествия погибли «не более десяти человек».

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Как сообщало ИА REGNUM, в крупном магазине в штате Вирджиния произошла стрельба, есть погибшие и раненые.