Доха, 23 ноября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес больше не сыграет на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре. Об этом 23 ноября сообщает RMCSport.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Отмечается, что Эрнандес прошёл обследование, которое подтвердило предварительный диагноз о разрыве крестообразных связок правого колена.

Эрнандес получил травму на 13-й минуте матча первого тура ЧМ-2022 со сборной Австралии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Франции одержала победу над командой Австралии со счётом 4:1.