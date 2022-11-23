Владивосток, 23 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Приморский край, по данным Минфина РФ, на 1 ноября 2022 года должен 7,5 млрд рублей, из которых чуть более 7 млрд — бюджетные кредиты. Долгов перед банками у региона нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

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Ещё 438 млн рублей край должен по госгарантиям.

Год назад за Приморьем числилось 2,6 млрд рублей кредитов.

Муниципалитеты края должны 3,134 млрд рублей. Из них 837 млн рублей — банковские кредиты, остальное — государственные.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Магаданской области на 1 ноября 2022 года составлял 17 млрд рублей. За год кредитные обязательства региона увеличились на сумму более 7 млрд рублей.