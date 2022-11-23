Амстердам, 23 ноября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Новые результаты расследования по делу о крушении лайнера на востоке территории б. УССР, следовавшего рейсом MH17, будут объявлены весной. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

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Как уточнила Мосдейк в беседе с РИА Новости, информация будет касаться установления личности членов экипажа зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

«Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК «Бук» и процесса принятия решения о его развертывании», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября суд в Нидерландах признал вину троих российских граждан в уничтожении самолёта Boeing 777 над Донбассом и убийстве 298 человек, которые находились на борту лайнера. Игоря Гиркина (Стрелкова), Леонида Харченко и Сергея Дубинского суд заочно приговорил к пожизненным срокам заключения и выплате компенсации в размере €16 млн.

Суд постановил, что причиной трагедии стал запуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса «Бук» под посёлком Первомайский.

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Напомним, малазийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 год под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Киевский режим сразу же обвинил в случившемся ополчение ДНР. В республике ответили, что не имеют для такого удара технических возможностей. По данным Российской Федерации, самолёт сбила ракета киевских формирований.