Лондон, , 08:26 — REGNUM Германия предлагала киевскому режиму сдаться, заявил бывший премьер Британии Борис Джонсон в интервью португальской редакции CNN.

Борис Джонсон Conservatives.com

«Я вам скажу сейчас ужасную вещь. В какой-то момент немцы считали, что если это должно было случиться, что было бы катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, и чтобы [власть киевского режима] рухнула», — сказал Джонсон.

По словам бывшего британского премьера, Германия ещё до начала спецоперации считала, что если это произойдёт, то Киеву нужно сдаться.

Он отметил, что власти Италии также не поддерживали Лондон из-за зависимости от российских углеводородов. Также Британия не могла рассчитывать и на Францию.