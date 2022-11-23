Глава Южной Кореи обсудил с Илоном Маском сотрудничество в сфере электромобилей

Сеул, , 08:29 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 23 ноября виртуальную встречу с американским предпринимателем, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, с которым обсудил вопросы сотрудничества и инвестиций в производство электромобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

В ходе беседы Илон Маск сообщил о планах строительства завода (Gigafactory) по производству электромобилей в Азии. В ответ президент Южной Кореи призвал собеседника обратить внимание на возможности инвестиций в Южную Корею.

Бизнесмен отметил, что рассматривает Южную Корею в качестве одного из приоритетных кандидатов для инвестиций. По его словам, окончательное решение будет принято после оценки таких факторов как трудовые ресурсы, уровень технологического развития, производственные условия.

Он добавил, что Tesla является крупным покупателей южнокорейский запчастей, и выразил готовность инвестировать в инфраструктуру зарядных станций для электромобилей.

По прогнозам Маска, в 2023 году объём закупок южнокорейских комплектующих и запчастей превысят $10 млрд.

В свою очередь, Юн Сок Ёль похвалил Илона Маска за успехи в таких отраслях, как космос и электромобили, подчеркнув, что Сеул работает над развитием своей космической отрасли. Упомянув успешный запуск отечественной космической ракеты «Нури» южнокорейский лидер призвал собеседника уделить внимание сотрудничеству между SpaceX и профильными южнокорейскими компаниями.

Отметим, что виртуальная встреча состоялась после того, как Маск отменил свою поездку на Бали (Индонезия), где должна была состояться очная встреча.