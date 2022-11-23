В США заявили, что не поддерживают встречу Ирана и Киева по беспилотникам
В Пентагоне заявили, что не знают о встрече Ирана и Киева по вопросу беспилотников
Вашингтон, 23 ноября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Пентагоне не знают о возможной встрече Ирана и Киева, которая якобы была посвящена расследованию вопроса поставок Тегераном Москве беспилотников, заявила заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пентагон
«Я не в курсе подобной встречи. Мы её не поддерживали», — сказала она на брифинге.
По ее словам, «было бы удивительно», если бы подобная встреча действительно проводилась.
Напомним, ранее информационное агентство IRNA сообщило, что представители Ирана провели экспертную встречу с Киевом по вопросу иранских беспилотников.
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