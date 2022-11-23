Вашингтон, 23 ноября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Пентагоне не знают о возможной встрече Ирана и Киева, которая якобы была посвящена расследованию вопроса поставок Тегераном Москве беспилотников, заявила заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Я не в курсе подобной встречи. Мы её не поддерживали», — сказала она на брифинге.

По ее словам, «было бы удивительно», если бы подобная встреча действительно проводилась.

Напомним, ранее информационное агентство IRNA сообщило, что представители Ирана провели экспертную встречу с Киевом по вопросу иранских беспилотников.

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