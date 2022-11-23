Джонсон заявил, что Германия до начала спецоперации рассчитывала на быстрое поражение Киева

Лондон, , 08:24 — REGNUM Ещё до начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР власти Германии считали самым лучшим вариантом быстрое поражение Киева. Об этом 23 ноября заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN.

Борис Джонсон White House

«На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что, если это случится, то станет катастрофой, и было бы лучше, если бы всё поскорее закончилось, и [Киев сдался]», — сказал он.

При этом Джонсон указал, что немецкие власти считали такую позицию возможной по «всевозможным веским экономическим причинам», и отметил, что французские власти до последнего момента отрицали возможность начала вооружённого конфликта между Москвой и Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Великобритании Андрей Келин назвал маловероятным обострение конфликта на территории б. УССР в ближайшие дни и недели.