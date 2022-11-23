В Турции из 35 пострадавших при землетрясении один госпитализирован в тяжёлом состоянии

Анкара, , 08:22 — REGNUM До 35 человек возросло число пострадавших при мощном землетрясении магнитудой 6,0 на западе Турции. Такие данные привел 23 ноября министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём Twitter.

Землетрясение Zeml.info

Как следует из данных главы минздрава Турции, 32 человека пострадали в городе Дзюдже, рядом с которым находился эпицентр подземных толчков. Ещё по одному пострадавшему есть в Стамбуле, Болу и в Зонгулдаке.

Всем пострадавшим оказывается помощь в медучреждениях, один человек находится в тяжёлом состоянии.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Турции в ночь на 23 ноября. Очаг подземных толчков располагался в Дюздже-Геляке в районе Мраморного моря. Землетрясение ощущалось в ряде провинций страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате землетрясения в Турции пострадали как минимум 22 человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

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