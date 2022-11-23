Тегеран, 23 ноября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. 22 ноября министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что страна имеет рекордно высокий экспорт сырой нефти, конденсата и продуктов нефтехимии за текущий месяц. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Ссылаясь на рекордный экспорт иранской сырой нефти, конденсата и продуктов нефтехимии в ноябре 2022 года, Овджи отметил, что это самый высокий объем с 2018 года.

Министр нефти подчеркнул, что нефтяная промышленность Ирана в настоящее время находится на переднем крае экономической войны, и в отношении отрасли были введены самые строгие санкции.

Ранее на 24-й министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Каире (Египет) Овджи отметил, что Исламская Республика Иран как международный газовый гигант готова к любому виду сотрудничества с точки зрения разведки, бурения, разработки, эксплуатации и распределения природного газа.

Что касается односторонних и незаконных санкций США в отношении энергетического сектора Ирана, он сообщил, что Исламской Республике удалось добиться значительного роста ввиду расширения присутствия на внешних рынках.