Доха, , 08:19 — REGNUM Защитник сборной Саудовской Аравии по футболу Яссер аль-Шахрани получил перелом челюсти и раздробление нескольких костей лица в матче чемпионата мира в Катаре. Об этом 23 ноября сообщает Gulf Today.

Саудовская Аравия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что футболисту требуется срочное хирургическое вмешательство из-за внутреннего кровотечения. Руководство Саудовской Аравии распорядилось, чтобы игрока доставили на частном самолёте в Германию для лечения.

Напомним, на шестой добавленной минуте ко второму тайму минуте аль-Шахрани столкнулся с партнёром по команде, вратарём Мохаммедом аль-Оваисом. При столкновении аль-Оваис попал коленом в голову аль-Шахрани, после чего тот потерял сознание. Его унесли с поля на носилках.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Саудовской Аравии одержала победу со счётом 2:1 над командой Аргентины в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022.

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