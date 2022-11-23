Москва, , 08:19 — REGNUM По итогам дня 22 ноября цена на нефть марки Brent повысилась на 0,86%, до $88,41 за баррель. На американской сессии цена повышалась до $89,86, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти в Каспийском море Penyulap

Росту котировок способствовало общее ослабление доллара и отсутствие негативных новостей для рынка.

Сегодня, 23 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $88,17 за баррель. Поддержкой выступает уровень $87,00. По техническому анализу покупателям открыта дорога к уровню $92. Стоит последить за новостями по потолку цен и отчетами.

Сегодня внимание участников рынка приковано к протоколам заседания ФРС США от 1–2 ноября, на котором регулятор повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема (выйдет в 22:00 по мск).

23 ноября США и страны-союзники согласуют диапазон цен на нефть из России. По слухам обсуждается цена $60 за баррель. Не исключено, что планка будет выше на уровне $70.

Также интерес будет представлять отчет минэнерго США по запасам нефти (18:30 по мск). Данные API по запасам нефти на 18 ноября зафиксировали сокращение на 4,8 млн баррелей.

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