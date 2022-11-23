Магадан, 23 ноября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Магаданской области уже несколько дней наблюдается дефицит топлива на автозаправках. В региональных телеграм-каналах колымчане пишут, что вынуждены объезжать по нескольку станций, чтобы заправить автомобили. Особенно возмущались дальнобойщики. Губернатор региона Сергей Носов успокоил автовладельцев — 40 тыс. тонн нефтепродуктов везут на Колыму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Абрамов ИА REGNUM Заправка

Читайте также: Во Франции выросли цены на дизельное топливо и бензин

«Для жизни всего региона в самый холодный месяц нужно примерно 20 тыс. тонн. Через 2-3 недели вопрос с обеспечением топливом будет решён. Далее все предприятия региона обязаны создать неснижаемый запас топлива для социально-экономической стабильности на территории Магаданской области. Я подписал такой указ 22 ноября.

В течение двух месяцев все хозяйствующие субъекты Магаданской области, независимо от формы собственности, обеспечивают приобретение и хранение неснижаемого запаса топлива для своей производственной деятельности в потребности на месяц.

Мы понимаем, что восточное, азиатско-тихоокеанское направление становится приоритетным для страны. Идет нагрузка и на железную дорогу, и на наши порты. Мы предприняли меры и готовим возможность создания хранилища для топлива и нефтепродуктов в Приморье для нужд Колымы», — написал в своём телеграм-канале Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным, за неделю стоимость литра дизельного топлива увеличилась на десять центов, а бензина — на 13 центов.