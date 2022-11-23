Джакарта, 23 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян связался по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо, чтобы выразить соболезнования в связи с катастрофическим землетрясением в Чианджуре, сообщает Detik.

Palacio do Planalto Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выразил готовность помочь Индонезии.

Землетрясение в Чианджуре унесло жизни 268 человек. Отметим, что число погибших в результате землетрясения на Западной Яве продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, соболезнования из-за трагедии были переданы президенту Индонезии Джоко Видодо наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салману Аль Сауду.

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