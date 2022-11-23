В Госдуме предложили ограничить участие в выборах за призыв к антироссийским санкциям

Москва, , 08:16 — REGNUM Лица, которые призывают к введению санкций против России, не должны участвовать в выборах, считает депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

Евгений Федоров YouTube: zasuverenitet

Он направил письмо с соответствующим предложением генеральному прокурору России Игорю Краснову, сообщает RT.

Депутат напомнил, что сейчас не могут принять участие в выборах лица с непогашенной судимостью. Также лишены права избираться граждане, которых привлекли к административной ответственности за пропаганду либо публичную демонстрацию экстремистской символики, производство и распространение экстремистских материалов.

«В то же время привлечённые к ответственности по ст. 20.3.4 КоАП России за призывы к введению санкций в отношении России, её граждан и юридических лиц в настоящее время никак не ограничены в праве выставлять свои кандидатуры на выборах», — приводит СМИ текст письма.