Премьер-министр Португалии Кошта заявил об отсутствии условий у ЕС для приема Киева

Лиссабон, , 08:15 — REGNUM ЕС не может принимать в свой состав новых членов, таких как Киев, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта 22 ноября в интервью изданию Portugal Resident.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы правительства, европейские лидеры намеренно раздают невыполнимые обещания, что вызывает «огромную драму в краткосрочной перспективе». Кошта считает, что Брюссель может «умножить в масштабах всей Восточной Европы» ситуацию с Турцией, которая ждала вступления в ЕС десятилетиями.

Премьер-министр подчеркнул, что для своего дальнейшего расширения Евросоюз должен реформироваться и реорганизоваться. Он добавил, что Брюсселю следует задать критерии для оценки способностей по членству новых стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября представитель киевского режима Ольга Стефанишина заявила, что Киев планирует завершить процесс вступления в ЕС уже к концу 2024 года.

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