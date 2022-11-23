Москва, 23 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. О героизме и мужестве майора Александра Якутина, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 23 ноября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Уточняется, что Якутин с первых дней спецоперации вел мероприятия военно-политической работы и во время вытеснения киевских нацистов на одном из направлений осуществлял организацию работы временной администрации и налаживанию мирной жизни в освобождённых от ВСУ населённых пунктах.

Также указывается, что для обеспечения безопасности мирных жителей Якутин занимался эвакуацией их вглубь освобождённых территорий. При этом добавляется, что боевики ВСУ пытались провести провокацию против ВС РФ для чего обстреляли точку сбора эвакуируемых из артиллерии и миномётов, однако майор смог сориентироваться в сложной обстановке и увёл гражданских лиц в укрытие, не допустив жертв среди них.

«Далее в ходе движения по маршруту колонна с мирным населением подверглась очередному обстрелу со стороны боевиков с применением кассетных боеприпасов. Майор Якутин увёл колонну с линии огня в безопасное место, чем спас гражданских людей. Благодаря мужеству и отваге Александра Якутина колонна с гражданскими лицами прибыла в безопасные районы без жертв», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 80% приморцев, участвующих в спецоперации, получили по 150 тыс. рублей.