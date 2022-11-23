Иркутск, 23 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с участниками VII Слета активистов Иркутского регионального отделения Российского движения школьников (РДШ) и призвал школьников активно включаться в проекты. Мероприятие состоялось на базе образовательного центра «Персей», сообщает пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области Иркутская область. Слет активистов Иркутского регионального отделения Российского движения школьников (РДШ)

Среди 200 собравшихся — победители конкурса «Большая перемена», участники всероссийского форума «Территория успеха» и других активностей для молодежи, а также педагоги, курирующие направления РДШ.

«Важно то, что у вас есть выбор и возможности найти свое предназначение здесь. Для поддержки ваших начинаний создан институт наставничества. От себя добавлю, что правительство региона делает все, чтобы Иркутская область шла по пути стабильного развития. Продолжаем строить соцобъекты, занимаемся капитальным ремонтом, развиваем медицину и телемедицину. Важен баланс экологии и экономики, над этим тоже работаем. И конечно, мы заинтересованы в вас, в ваших предложениях, в ваших взглядах на будущее нашего региона», — отметил Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев обсудил с участниками слёта роль активной молодежи в продвижении инновационных проектов, ответил на вопросы о наиболее востребованных специальностях и мерах поддержки для тех, кто начинает свою карьеру в регионе, и о новом движении детей и молодежи, которое создается по поручению Президента Российской Федерации.

В настоящее время в Иркутской области создается региональное отделение Российского движения детей и молодежи, которое станет правопреемником Российского движения школьников с 2023 года. Региональное отделение проходит учредительные процедуры и уже запускает акции, такие как «Добрые письма» и «Фронтовая открытка».

«Благодаря вам в регионе реализуется много интересных, содержательных проектов, направленных на патриотическое воспитание юношества, формирование у подрастающего поколения нравственных идеалов и ценностей, уважение к отечественной истории и культуре. Безусловной поддержки заслуживают инициативы, содействующие привлечению молодёжи к добровольчеству, волонтерству, здоровому образу жизни», — сказал губернатор Игорь Кобзев.

Глава Приангарья выразил уверенность в том, что команда новой организации пополнится представителями из числа студентов и работающей молодежи и получит новые возможности проявить свои таланты и способности, найти дело по душе.

Напомним, в Иркутском региональном отделении РДШ состоит более 50 тысяч детей в возрасте от 7 до 18 лет. В течение года активисты ИРО РДШ принимают участие во Всероссийском проекте «Добро не уходит на каникулы», региональных Днях единых действий. В августе 2022 года прошел конкурсный отбор на участие во Всероссийском форуме лидеров ученического самоуправления «Территория Успеха», по итогам которого 16 ребят из г. Иркутска, г. Тулуна, Иркутского, Нукутского, Куйтунского и Черемховского районов приняли участие в форуме с 26 сентября по 16 октября 2022 года в Международном детском центре «Артек». В рамках Слета они поделятся своими идеями и полученными знаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области, благодаря нацпроекту «Образование», организуют профильные научно-творческие смены для выявления и развития молодых талантов. Множество мероприятий проводит образовательный центр «Персей».

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