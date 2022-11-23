Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам дня 22 ноября рубль немного укрепился к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,28%, до 60,68 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 62,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли xspline

Волатильность на рынке была низкой. Торговый объем по доллару упал ниже $1 млрд в сутки. По евро объем составляет 800 млн евро.

В начале утренней сессии курс доллара повышался до 61,19 руб., потом вернулся к 60,41 руб. и стабилизировался в районе 60,75 руб. На дневной сессии рубль получал поддержку от российских экспортеров и общего ослабления доллара на глобальном валютном рынке.

Американец взял паузу после жесткой риторики представителей ФРС США. Нефть немного подросла, но несильно. Экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов (НДПИ, НДС и акцизы).

Во время налогового периода рублевые пары стабильны. Сегодня внимание участников рынка приковано к протоколам заседания ФРС США от 1–2 ноября, на котором регулятор повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема (выйдет в 22:00 по мск).

Минфин России сообщило, что 23 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ. Суммарный объем остатков, доступных для размещения на всех трех запланированных на среду аукционах, составляет 621,55 млрд рублей по номиналу. Успешные аукционы поддержат нацвалюту.

Сегодня, 23 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $88,17 за баррель. В связи с приближением пика налогового периода (25 ноября) рубль сохранит позиции в зоне 60,00 — 61,00 руб.

Читайте также: Рубль в ближайшие дни может укрепиться, благодаря экспортёрам