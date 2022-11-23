Представитель судебной власти: в Иране задержаны 40 иностранцев, причастных к беспорядкам

Тегеран, , 14:07 — REGNUM 22 ноября представитель судебной власти Ирана заявил об аресте 40 иностранных граждан, причастных к недавним беспорядкам в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая на своей пресс-конференции, Масуд Сетаеши заявил, что «мечтам врагов не суждено сбыться».

«Замысел врага состоял в том, чтобы использовать возможности людей в форме протеста против некоторых органов власти, что не увенчалось успехом», — отметил он.

Представитель судебной власти подчеркнул: «У террористов был сценарий, они провоцируют этих людей на улице, нападая на женщин, детей и защитников безопасности. Террористы показали, что они даже не готовы платить цену за свои слепые действия, поскольку они прячут свои окровавленные руки».

В другом месте своего выступления Сетаеши упомянул теракт в Изехе, заявив, что в связи с этим событием были арестованы 57 человек.