В американском штате Вирджиния злоумышленник открыл стрельбу в магазине Walmart

Вирджиния, США, , 08:12 — REGNUM Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам магазина в американском штате Вирджиния. Об этом 22 ноября сообщает телекомпания ABC.

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Нападение злоумышленника на людей произошло в супермаркете Walmart в городе Чесапик. По предварительным данным, ночной менеджер вошёл в комнату отдыха сотрудников и открыл стрельбу.

Очевидцы сообщают как минимум о десяти выстрелах. Сотрудники полиции заявили, что на месте происшествия есть убитые и раненые, точная информация на настоящий момент отсутствует. Нападавший, согласно предварительной информации, мёртв.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден призвал ужесточить контроль над огнестрельным оружием.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден призвал ужесточить контроль над огнестрельным оружием в США