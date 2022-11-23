Вирджиния, США, 23 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам магазина в американском штате Вирджиния. Об этом 22 ноября сообщает телекомпания ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Нападение злоумышленника на людей произошло в супермаркете Walmart в городе Чесапике. По предварительным данным, ночной менеджер вошёл в комнату отдыха сотрудников и открыл стрельбу.

Очевидцы сообщают как минимум о десяти выстрелах. Сотрудники полиции заявили, что на месте происшествия есть убитые и раненые, точная информация на настоящий момент отсутствует. Нападавший, согласно предварительной информации, мёртв.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден призвал ужесточить контроль над огнестрельным оружием.