Вашингтон, 23 ноября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Инцидент с падением киевской ракеты в Польше и комментарии после него главы киевского режима Владимира Зеленского показали, что Киеву «простят» всё, кроме самостоятельных переговоров с Москвой. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По его мнению, несмотря на недавно произошедший инцидент в Польше, Зеленский незамедлительно попросил у западных стран больше помощи, настаивая на применении Пятой статьи Устава НАТО.

«Вероятность того, что данный конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в третью мировую или ядерную войну, похоже, не смутила Зеленского», — пишет Девлин.

Он также добавил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «из кожи вон лез», чтобы оправдать Киев в данном инциденте.

Кроме того, Киев получил от стран Запада «сигнал», что он может лишиться поддержки в случае, если попытается «самостоятельно урегулировать конфликт с Москвой дипломатическим путем».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что АР уволило журналиста, написавшего ошибочно о падении «российских ракет» на территорию Польши. После проверки информации выяснилось, что ракеты были запущены с территории б. УССР киевским режимом.

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