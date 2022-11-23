Самара, 23 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Интервалы движения общественного транспорта могут быть увеличены в Самаре из-за непогоды. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба департамента городского транспорта.

Kamelia Ледяной дождь

Сообщается, что в городе сейчас очень скользко, идёт ледяной дождь.

«По возможности отмените поездки, а главное — не спешите! Из-за погоды интервалы движения общественного транспорта могут быть увеличены. Безаварийного всем дня!» — сообщает пресс-служба.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками.

«Также, нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз», — предупредили в пресс-службе ГИБДД по Самарской области.