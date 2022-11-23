Тегеран, , 08:11 — REGNUM Мирная ядерная программа Ирана превратилась в предлог в руках Соединенных Штатов и их европейских союзников, чтобы развернуть враждебную политическую кампанию, отрицая информацию о характере деятельности иранцев в этом отношении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 ноября.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавние комментарии генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что нет никакой информации о существовании какой-либо военной программы в Иране, доказывают враждебное отношение Запада к ядерным достижениям исламской нации.

Иран вновь и вновь заявляет, что его ядерная программа преследует мирные цели, однако Запад лишь пытается использовать этот вопрос как инструмент, чтобы противостоять прогрессу Исламской Республики.

Ретроспективный взгляд в прошлое показывает, что введение западными государствами санкций в отношении Ирана началось примерно через год после победы Исламской революции в 1979 году и вступило в новую фазу после открытия досье по иранской ядерной программе в 2002 году. В то время санкции были впервые введены Вашингтоном, при этом с тех пор некоторые европейские столицы начали следовать тем же путем в отношении Тегерана. Иранское ядерное досье превратилось в серьезную проблему, когда оно было передано МАГАТЭ в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, а ядерная сделка 2015 года, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), не смогла развязать узел.

Западная держава, которая имеет долгую историю проведения враждебной политики в отношении Исламской Республики, недавно проигнорировала результаты собственных исследований, хотя генеральный директор МАГАТЭ также объявил, что нет никакой информации о существовании какой-либо военной ядерной программы в Иране.

Гросси подчеркнул: «При нынешнем уровне производства обогащенного урана Иран уже накопил достаточно материала, чтобы иметь более одного ядерного устройства, если они захотят это сделать. Но у нас нет никакой информации, которая указывала бы на то, что у Ирана на данный момент есть программа создания ядерного оружия».

Вопреки заявлениям, в проекте резолюции США и их европейских союзников утверждалось, что ядерные вещества были обнаружены на трех необъявленных объектах в Иране.