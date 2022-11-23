Колыма за год набрала 7 млрд рублей кредитов

Магадан, , 08:08 — REGNUM Госдолг Магаданской области, по данным Минфина РФ, на 1 ноября 2022 года составлял 17 млрд рублей. За год кредитные обязательства региона увеличились на сумму более 7 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В ноябре 2021 года долги Колымы были на уровне 9,8 млрд рублей.

Основную сумму долга составляют бюджетные кредиты — 15,8 млрд рублей. Банкам область должна 855 млн. Ещё 400 млн рублей долгов в государственных ценных бумагах.

Муниципалитеты Колымы должны 2,056 млрд рублей, из них чуть более 1 млрд рублей — банкам.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Сахалина на 1 октября 2022 года составил 7,595 млрд рублей. Год назад кредитных долгов у островного региона не было.